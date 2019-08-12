مروان محسن يحتفل بزفافه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم المصري مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزفافه في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

عدد كبير من لاعبي فريق النادي الأهلي حرصوا على حضور حفل الزفاف، وذلك بعد الانتهاء من مباراة فريق “اطلع برة” بطل جنوب السودان، في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.

الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتى، كان قد استبعد مروان محسن من مواجهة “اطلع بره” السوداني، في إطار دوري أبطال أفريقيا.

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الفنان إسلام جمال، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة له مع لاعب الأهلي ومنتخب مصر مروان محسن، خلال حفل زفاف الأخير.

إسلام جمال، كتب تعليقا على الصورة قال فيه: “أحلى عريس في الدنيا حبيبي وأخويا مروان محسن ربنا يحفظك إنت وعروستك مادا، بحبك يا صاحبي”.

ومن المقرر أن يواجه “المارد الأحمر” فريق بيراميدز، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، يوم السبت المقبل، السابع عشر من شهر أغسطس الجاري.. كما أنه من المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره “اطلع بره” السوداني، يوم الجمعة المقبلة، 23 من شهر أغسطس الجاري.