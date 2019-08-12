حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

افتتح الفنان المصري أشرف عبدالباقي، مساء الأحد، في حضور جماهيري كامل العدد، أولى ليالي عروض فرقته الشهيرة “مسرح مصر”، في موسمها السابع والأخير والتي ستستمر حتى ديمسبر المقبل وذلك على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.

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عبدالباقي ونجوم فرقته مسرح مصر استطاعوا تحقيق نجاحا جماهيري ضخما على مدار الست سنوات الماضية، وتقديم ١٢٠ مسرحية متنوعة مختلفة على مدار المواسم الستة المنقضية، إلا أن مؤسس ونجوم الفرقة اتفقا مؤخرا على خوض الموسم السابع لهم والأخير في ذات الوقت.

يذكر أن عروض “مسرح مصر” يتم تقديمها على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي، ويشارك فى بطولتها بجانب النجم أشرف عبدالباقي كلا من على ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدى الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة “أوس أوس”، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد الشراب، وبيشوي طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، ومهندس ديكور محمود سامي، وأزياء هالة الزهوي، ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد، وإنتاج صادق الصباح.