مصطفى كامل ينتهى من تسجيل «مجرم»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى المطرب المصري مصطفى كامل من تسجيل أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “مجرم”، ويستعد لطرحها يوم الأربعاء المقبل ، وسيتم طرحها بعد الانتهاء من عمل المونتاج للفيديو الخاص بها، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكساج مهندس خالد رؤوف.

وكان مصطفى كامل مرشحاً فى انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هانى شاكر، وتنافس الثنائى على مقعد ا النقيب كلا منهما، حيث سبق وتولى المنصب هانى شاكر من قبل، وبالفعل تقدم الأخير للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه المطرب مصطفى كامل.

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وعلى جانب أخر، أصدر الفنان المصري مصطفى كامل، بيان مطول بعد هزيمته، مؤخرا، في انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي خاضها للفوز بمنصب النقيب ضد الفنان هاني شاكر.

ووجه مصطفى كامل، بيانه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الداخلية، قائلا: “خالص الشكر والتحية والتقدير لـ 600 رجل وامرأة من أعضاء الجمعية العمومية (رغم أن هذا الرقم غير حقيقي) أصحاب المبدأ والذمة والحالمين بطرد كل قوى الشر، أعلم منذ البداية ويعلم الجميع، أن المعركة ليست بيني وبين شخص أو مرشح، المعركة كانت بيني وبين عائلة كاملة من معتادي الغش والتزوير والتدليس، عائلة تتحدى الدولة بكل أجهزتها الرقابية والسيادية”.

وأضاف كامل: “عائلة تعبث بكل أشكال القانون، عائلة يعرفها القاصي والداني في المجتمع الموسيقي، عائلة صدرت للشارع الموسيقي بأكمله أن من يعارضهم سيكون مصيره الضياع ومن معهم هو دائماً الفائز بالرضا والرضوان داخل نقابة الموسيقيين، عائلة صنعت في كل محافظة لجنة ونقابة فرعية يرأسها رجل من رجالهم، ويُعين محامي من طرفهم للسمع والطاعة وفعل كل ما يأمرون به، عائلة سجلها حافل بقضايا التزوير والتزييف وتعاطي المخدرات والشطب والرفد، عائلة أصبحت ثرواتهم من موارد النقابة تقدر بالملايين”.