شكرا لقرائتكم خبر عن يومين انفصام.. فرقة شارموفرز تعود للإسكندرية بحفلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز للعودة إلى الإطلالة على جمهورها السكندرى بعد غياب دام أكثر من 4 أشهر، وهذه المرة عبر جولة غنائية على مدار يومين متتاليين، بعد مشاركتها فى فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، يومى الخميس والجمعة المقبلين فى تمام الثامنة والنصف مساء.

واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

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"نحن سعداء بسبب الموسيقى"، هى الرسالة التى تحملها فرقة شارموفرز المصرية منذ بداية رحلتها الفنية منذ 7 سنوات، وضع حجر أساسها الثنائى أحمد بهاء ومحمد العرقان، وتقدم رؤيتها الموسيقية المعتمدة على أنغام موسيقى الريجى ولمحات من الموسيقى الأفريقية بالاتكال بشكل أساسى على روح الإيقاعات والأداء الغنائى الحى المفعم بالطاقة والحيوية، أطلت بأولى ألبوماتها "بارانويا" منذ 4 أعوام.