شكرا لقرائتكم خبر عن "الكوميديان المغرد".. أول كتاب عن الفنان لطفى لبيب للناقد باسم صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصدر المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز كتابا لكل مكرم في الدورة الثانية عشر ومن ضمن تلك الإصدارات " الكوميديان المغرد " وهو كتاب يكتبه الناقد باسم صادق عن الفنان لطفي لبيب والمصادفة ان هذا الكتاب هو الأول لكاتبه باسم صادق والأول عن الفنان لطفي لبيب وعن مسيرته المسرحية.

المهرجان القومي للمسرح المصري يصدر 20 كتابا في الدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز ويشرف عليها الناقد والشاعر يسري حسان وسينطلق المهرجان يوم 17 اغسطس ويستمر حتي 30 من نفس الشهر .



الكوميديان المغرد عن الفنان لطفي لبيب

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح تضم لجنته العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.