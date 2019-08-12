شكرا لقرائتكم خبر عن "مش شرط".. أحمد كامل يتربع على عرش التريند فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تايهين مابين ده وده وقلوبنا تتيتم بحجة الظروف، قلبي معلمنيش غير الوجع والاه".. بمثل هذه الكلمات خطف المطرب أحمد كامل قلوب المصريين في العيد إبان إطلاقه أجدد أغنياته المصورة "مش شرط"، قدم خلالها جرعة "وجع" عاطفية بطريقة الفيديو كليب، تصدر بها تريند اليوتيوب بالمركز الأول.

كامل المعروف بلقب "ابن الليل" أسوة بأقدم أغنياته، تمكن من التربع على عرش تريندات الفيديوهات الأكثر مشاهدة على مدار يوم كامل منذ ظهور الكليب للنور، والذى يعود به للساحة الجماهيرية بعد قرابة شهرين منذ آخر أغانيه "خارج عن السيطرة"، وأعاد بالأغنية الجديدة حنين الجمهور لصوته لأشهر أغنياته "مبقتش أخاف من الليل" والذى تصدر بها من قبل تريند اليوتيوب على مدار أسبوع متواصل تخطى بها حاجز الـ21 مليون مشاهدة.