شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد "ولاد البلد" بحضور 4000 متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك العرض المسرحي "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك في تمام الثامنة مساء بممشى النصر السياحي بمدينة الغردقة وسط حضور جماهيري كثيف تخطى الـ4000 متفرج.

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.