شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان لـ"الخليج 365": فيلم "ولاد رزق" مفتوح على أكثر من جزء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج الكبير طارق العريان إن ليلة العرض الخاص لأي عمل من أعماله تمثل له يوم ميلاد العمل فهي بالنسبة له بمثابة لحظة يكلل فيها كل الجهود الذي بظل طوال فترة التصوير وما قبل التصوير إيضا من تحضيرات واتفاقات وما يشبه ذلك، وبالنسبة لإمكانية إخراجه جزء ثالث من "ولاد رزق".

وأكد العريان لـ"الخليج 365"، أنه يمكن إخراج أكثر من جزء فالأمر مفتوح.

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أما عن المنافسه بين الأفلام في موسم "عيد الأضحي المبارك" فقال: الأمر أصبح أن الجمهور يحتاج لرؤية العديد من الأفلام وعدم الانحصار اتجاه فيلم واحد فقط ولذلك التعدد شئ جيد جدا،متوقعا نجاحا كبير لفيلم "أولاد رزق2 ".

وحقق فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى ، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليوناً و400 ألف جنيه ، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم ، وسجل "ولاد رزق 2"، ومنذ طرح الفيلم فى شباك التذاكر تتزايد ايراداته يومياً من 3 ملايين جنيه حتى 8 ملايين جنيه.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.