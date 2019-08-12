هكذا احتفلت نادين لبكي بـ 12 سنة زواج (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت المخرجة والفنانة اللبنانية نادين لبكي صورة لها برفقة زوجها، احتفالا بمرور 12 عامًا على زواجها من الملحن اللبناني خالد مزنر.
وظهرت نادين في الصورة رفقة زوجها على أحد اليخوت، وتنظر له بطريقة رومانسية، وعلقت نادين: "12 سنة مرت".
وتشارك نادين لبكي في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر، بفيلم "1982" الذي تقوم ببطولته.
يذكر أن المخرجة اللبنانية نادين لبكي كانت قد ترأست لجنة تحكيم مسابقة "نطرة ما" في الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي.
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