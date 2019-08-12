بعد اختفائه.. تعرف على أسباب عدم عرض فيلم أحمد حلمي أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ياسمين الشرقاوي:

أثار عدم عرض فيلم "خيال ماَته" للنجم أحمد حلمي، أول أيام العيد حالة من الجدل بين جمهوره، خاصة أن عدد كبير منهم قد توجه صباح اليوم نفسه لمشاهدة الفيلم إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود الفيلم، وذلك في الوقت الذي التزمت فيه أسرة الفيلم والشركة المنتجة الصمت، ولم تكشف أحد أسباب هذا التأجيل.

وقد حاولنا التواصل مع أسرة الفيلم ولكن لم يتثنى لنا التواصل مع أحد يكشف عن التفاصيل، ولكن أكد مصدر مُقرب من فريق العمل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفيلم تعرض لمشاكل تقنية تسببت في تأجيل عرضه أكثر من مرة.

وأضاف المصدر: "تم توزيع عدد من نسخ الفيلم يوم الوقفة لبعض دور العرض، ولكن اكتشفوا أن هناك أخطاء في المكساج، وأن الصوت غير متوافق مع الصورة، فتم إعادة النسخ من جديد".

واستطرد المصدر: "بعد حل الأزمة الأولى، فوجئت دور العرض أن النسخ الجديدة والمُعدلة توجه أزمة جديدة في التحميل على جهاز العرض بالسينمات، ليتم إعادتها مرة أخرى".

Advertisements

وقد انتهت الأزمة صباح اليوم، لينطلق الفيلم رسميًا ضمن ماراثون أفلام عيد الأضحى.

وفي سياق متصل كشف محمود الدفراوي المسؤول عن التوزيع بشركة وليد صبري، أن الفيلم عرض بكامل نسخه صباح اليوم الإثنين، في ثاني أيام العيد، مؤكدًا أن تأجيل عرض الفيلم ليس من الضروري أن يأتي ضد الفيلم، وقد يكون في صالحه.

وقد شهد الفيلم إقبالا جماهيريا كبيرًا مع بداية عرضه صباح اليوم، وهذا ما ينذر بتغيير شكل إيرادات اليوم عن إيرادات أمس الذي نجح فيها فيلم "ولاد رزق 2" بتحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما، بعد تحقيقه 8 ملايين و401 ألفًا، متفوقًا على الرقم الذي حققه "كازابلانكا" وهو 8 ملايين جنيه تقريبًا، خلال منافسات عيد الفطر.

فيلم "خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال إنتاج وليد صبري،ومن إخراج خالد مرعي.