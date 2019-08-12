بعد توقعها برحيله.. إعلامية كويتية يثير حيرة متابعيها بفيديو مع حمود ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها تتذكر به الفنان الكويتي الراحل حمود ناصر.

وكشف الفيديو الذي شهد مداخلة هاتفية بينهما في برنامجها"كشف حساب"، عن توقعها برحيل حمود، إذ قالت مي العيدان لحمود ناصر في الفيديو: " ألبومك الغنائي القادم للورثة، وما راح تعمل لقاء معي".

وأثار الفيديو دهشة المتابعين، حيث توفي الفنان حمود ناصر بعد طرح الألبوم مباشرة، إثر سكتة قلبية، ولم يتم اللقاء الذي كان مرتب بينهما.

Advertisements

وغيّب الموت صباح السبت الماضي، الفنان الكويتي الشهير حمود ناصر، إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاته، عن عمر ناهز 41 عاماً.