أحمد حلمي معلقًا على إيرادات الأفلام: مهمة ولكن هذا هو الأهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على إيرادات أفلام عيد الأضحى.

وكتب حلمي: "الإيرادات مهمة وكل حاجة، بس الأهم فعلا هو إن الفيلم يعجب الناس، وهو ده دايما الامتحان الحقيقي اللي الواحد كل مرة بيحاول يذاكر عشان ينجح فيه".

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وقد شهدت دور العرض أمس حالة من التخبط بسبب عدم عرض الفيلم في أول أيام العيد كما كان متوقعًا، ولكن بدأت دور العرض في استقبال الفيلم مع بداية اليوم الثاني.

"خيال ماَته" بطولة أحمد حلمي، ومنى زكي، وإخراج خالد مرعي.