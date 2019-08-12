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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:
نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة تجمعه بالنجم أحمد عز من كواليس فيلمهما السينمائى"الممر"، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".
وعلق فلوكس، علي الصورة قائلاً: "حق الله.. الراجل ده أنا اشتغلت معاه.. جدع في حاله ومركز في شغله بس ومحترم ومعندوش حاجه فعلاً غير إنه يشتغل وينجح.. ربنا معاه ويصلحلوا الحال".
وجاءت رسالة فلوكس لدعم أحمد عز، بعد أن تداولت أنباء عن دخوله في مشاجرة مع شقيقة الفنانة زينة بأحد فنادق العلمين، وقد وصل الأمر بينهما إلى أقسام الشرطة.
وأدلى الفنان أحمد عز بأقواله أمام نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، فى واقعة صفعه على وجهه من شقيقة الفنانة زينة فى أحد الفنادق بالعلمين، ووصل الفنان أحمد عز لمقر نيابة العلمين بمدينة برج العرب بالإسكندرية فى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، وانتهت التحقيقات فى الساعة الثانية، وحقق فيها رئيس النيابة لمدة ساعتين، وإنصرف بعدها عز من سرايا النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمته مع شقيقة زينة.. أحمد فلوكس عن أحمد عز: "ربنا معاه ويصلحلوا الحال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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