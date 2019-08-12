عمر زهران: أحمد عز حقق أعلى إيراد يومي ويعيش حالة نضج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج والفنان عمر زهران، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعلق بها على تصدر الفنان أحمد عز بفيلمه "ولاد رزق2" لإيرادات عيد الأضحى.

وكتب زهران: "مبروك لصديقي النجم الخلوق أحمد عز، نجاح فيلمه (ولاد رزق2) وتحقيقه لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، مبروك لأحمد عز النجم المجتهد والخلوق، وصاحب الروائع في اختياراته الفنية وحالة النضج الكبيرة اللي محققها في كل الاعمال اللي تعتبر فخر للسينما المصرية".

يُذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز حقق إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، ليصبح صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.