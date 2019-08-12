محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان خالد سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له ليعلن بها عن حفله الجديد. وعلق سليم على الصورة: "مساءكم فل حبايبي .. متحمس جدا لحفلة أوبرا دمنهور يوم ١٦، وحفلة مكتبة الاسكندرية يوم ١٩ أغسطس". وانتهى سليم، مؤخرا من تصوير بعض من مشاهده في مسلسل "بلا دليل" مع الممثلة التونسية درة، وحصل فريق المسلسل بأكمله على اجازة من تصوير العمل، على ان يعودوا الى التصوير مرة أخرى بعد عشرة أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم يكشف موعد حفليه في الإسكندرية ودمنهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.