بالفيديو: شاب سعودي يعلن موافقته بدفع مهر مليون ريال للزواج من “بدور البراهيم”

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله مواطن يبدي موافقته على المهر الذي طلبته الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، البالغ مليون ريال. ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لشاب سعودي، تحدث عن استعداده دفع مبلغ المهر الذي طلبته ”بدور“، متمنيًا أن توافق على الزواج منه.

واتهم متابعون الشاب السعودي، الذي لم يكشف عن هويته، بتقاضي رشوة من الفاشينيستا مقابل تقديم العرض، ما جعله عرضة لموجة سخرية، حيث كتب أحد المتابعين تعليقًا بأن البراهيم هي من دفعت مبلغًا من المال لهذا الشاب، لكي يعلن موافقته هذه، في محاولة منها للترويج لنفسها، على حد قوله. وقال متابع آخر: ”مبروك ربحت معنا شم مفارق راسها بقيمة مليون ريال.. خروف العيد جاهز للذبح.. ياعمي أنت لاقي تاكل عشان تدفع مليون“.