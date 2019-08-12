مايلي سايروس وليام هيمسورث ينفصلان بعد أقل من سنة زواج “هذا هو الأفضل”

كشف مصدر لصحيفة “PEOPLE”عن خبر إنفصال المغنية الأمريكية مايلي سايرس 26 عامًا عن النجم الأسترالي ليام هيمسورث 29 عامًا، بعد علاقة متذبذبة بدأت عام 2009 شاهدةً على عدة إنفصالات متكررة . قرر الثنائي الإنفصال بعد مضي أقل من عام على عقد قرانهما، “أتفق ليام ومايلي على الإنفصال في هذا الوقت” حسب تصريح المصدر. وذكر المصدر أيضا : “لقد تعاون الثنائي على التطور بإستمرار كشركاء ، فقد قررا بعد حين الإنفصال عن قناعة تامة أن هذا هو الأفضل، بينما يركز الثنائي الأن على نفسيهما وعلى أعماليهما، ولا يزال الثنائى أبوين مخلصين لحيواناتهم الأليفة المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار بإستمرارية المحبة، والرجاء إحترام حياتهم الخاصه”.

بدأت الشائعات والشكوك تدور حول إنفصال سايروس عن هيمسوورث يوم السبت، بعد أن نشرت مايلي صور لأغنيتها “إبنة الأم” على منصة التواصل الإجتماعي “إنستقرام” لم تكن ترتدي فيها خاتم زفافها، وعلقت على المنشور : “أكتم صوتي إذا كنت لا تريد التطفل “، ظهرت فيه مايلي جالسة على كرسي بينما كانت ترتدي حمالة علوية باللون الأسود مع بنطال أسود اللون. و رغم أن سايروس لم ترتدي خاتم زفافها في الصورة، إلا أنها تحلت بالعديد من الأساور والقلائد. وعلقت أختها الكبرى براندي سايروس على هذه الصورة بـ “Boooooooooooooom!”. قابل نجم أفلام “The Hunger Games” ليام هيمسورث الممثلة والمغنية الشابة مايلي في موقع تصوير فيلم “The Last Song” عام 2009، وبدأت علاقتهما في تلك السنة وأعلنا خطبتهما عام 2012، ولكن الثنائي قرر الإنفصال حتى عادا إلى بعضهما في عام 2016، قبل أن ينفصلا مجددا عام 2018 ومن ثم العودة إلى الزواج في شهر ديسمبر 2018 إلى يفترق الثنائي مرة أخرى في عام 2019 .