بعد أقل من عام.. انفصال مايلي سيروس وهيمسورث

للمرة الثالثة انفصل الممثل الأسترالي ليام هيمسورث عن نجمة الغناء الأميركية مايلي سايروس، ولكن هذه المرة بعد أقل من عام على زواجهما.

وأكد متحدث عن الفنانة السبت إن الزوجين قررا الانفصال، مشيرا إلى أنها اعتبرا أنه من الأفضل القيام باستراحة، بعيدين عن بضعهما، بينما يركزان على “نفسيتيهما ومسيرتيهما المهنية”.

وكان ليام هيمسورث، الذي لعب دور البطولة في أفلام “ألعاب الجوع” أو “هانغر غيمز”، في علاقة متقطعة مع مايلي سايروس منذ أكثر من عقد، حيث واعد هيمسوارث المغنية الشابة أثناء تصوير فيلم “الأغنية الأخيرة” (ذا لاست سونغ) عام 2009، وانفصلا في منتصف عام 2010، ثم ارتبطا مجددا وأعلنا خطوبتهما في عام 2012 وانفصلا ثانية في عام 2013، قبل أن يعود إليها مجددا في أواخر عام 2015.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الممثل والمغنية زواجهما في حفل محدود، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة عن مندوب مايلي سايروس قوله إن الزوجين سيبقيان “والدين متفانيين لجميع الحيوانات التي يتشاركاها”، وطلبا احترام خصوصيتهما.

يشار إلى هيمسورث وسايروس قاما بدور البطولة في فيلم “الأغنية الأخيرة” الرومانسي عام 2010.