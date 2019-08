حنان أبوالضياء تكتب: «Tolkien» وحكايات الجن والعفاريت التى عشناها فى روائعه!

فى طريقة سرد متوازية بين اندلاع الحرب العالمية الأولى، وأيام الطفولة التى عاشها البطل، ومعاناة شبابه كان الطرح السينمائى للفيلم المميز Tolkien ليمهد للمشاهد أن كل هذه التجارب ستلهم تولكين لكتابة رواياته الشهيرة عن الأرض الوسطى. وتولكين هو فيلم درامى عن السيرة الذاتية الأمريكية لعام 2019 من إخراج دوم كاروكوسكى وكتبه ديفيد جليسون وستيفن بيريسفورد. عن حياة المبدع جيه آر آر تولكين، مؤلف كتاب The Hobbit وThe Lord of the Rings، أننا أمام السنوات التكوينية للمؤلف اليتيم حيث وجد الصداقة والحب والإلهام الفنى بين مجموعة من المنبوذين فى المدرسة. إننا فى هذا العمل فى حضرة الحياة التى عاشها تولكين والتى ألهمته فى نهاية المطاف، إبداعاته الادبية مستعرضا تأثير طفولته والصعوبات والخدمة فى الحرب العالمية الأولى، والحب لامرأة «ليلى كولينز»، وعلاقته بأربعة من أفضل أصدقاء الطفولة «أنتونى بويل، باتريك جيبسون وتوم جلين – كارنى»، لنعيش كيف تكونت موهبة تولكين بسيناريو رائع للكاتبين ديفيد جليسون وستيفن بيريسفورد. لنتعرف على تولكين، الروائى والأديب والبروفيسور البريطانى الأشهر من خلال رواياته الخيالية التى تتناول الأساطير والأخبار التى لطالما تناقلتها الشعوب فى كل زمان ومكان.

كانت بدايته من خلال رواية الهوبيت ومن ثم جاء بروايته الأشهر سيد الخواتم lord of the Rings. بالطبع لم يكن جون رونالد ريويل تولكين يتخيل أن قصصه ستصبح من أشهر الروايات وستجعل منه روائيًا عالميًا، بأعماله الهوبيت The Hobbit وسيد الخواتم Lord Of the Rings التى كانت تمثل مجموعة من الرسائل الموجهة إلى أطفاله. تللك الأعمال ذات الطابع الخيالى المتناولة الصراع بين الخير والشر والمستندة إلى تراث الشعوب وأساطيرهم الممتعلقة بهذا الموضوع، وبالأخص تجربة الشعوب الألمانية وآثارهم من أساطير وشعر وأدب وغيرها، بالإضافة إلى رواياته قدم سلسلة قصصية ارتبط معظمها بالخيال والأساطير، كانت نتاج شخصيات تظهر فى مخيلته بين الحين والأخر فى طفولته وأثناء مشاركته فى الحرب.

الفيلم استعرض حياة تولكين فى بريطانيا منذ

أن كان طفلًا، بعد وفاة والده آرثر تولكين ح، وبقيت والدة تولكين وحيدة مع ابنها البالغ من العمر أربع سنوات وأخيه فى منطقة ريفية تابعة لمنطقة ساريهول - بيرمينجهام. ولكن الأم ماتت فجأة،فأرسل رونالد مع أخيه ليعيش مع إحدى قرباته الثرية التى تتبنى أيضا الفتاة التى سيحبها، وظل الكاهن كاثوليكى يتولى الوصاية عليه، وتمكن تولكين من الحصول على درجة ممتاز ضمن كلية اكستر فى اختصاص اللغات الأنجلو سكسونية والجرمانية والأدب الكلاسيكى، فى ليلة عيد ميلاده الحادى والعشرين.

كتب تولكين إلى إديث معترفاً لها بحبه وطلب منها أن توافق على الزواج منه، إلا أن إديث ردت عليه بأنها وعدت شخصاً غيره بالزواج لأنها ظنت أنه قد نسيها، وفى النهاية التقى العاشقان تحت أحد جسور السكة الحديدية وجددا حبهما، ثم شارك كملازم فى فوج لانكشاير فوسيليرز «فوج من مشاة القوات البريطانية فى الحرب العالمية الأولى» وظل مستمرًا فى الكتابة، وهو يواجه الموت فى كل لحظة أثناء معركة السوم Somme التى أصيب فيها بالعديد من الجروح الخطيرة ليعود من الجبهة التى فقد فيها اثنين من أعز أصدقائه ليتزوج من اديث برات عام 1916. ويشير الفيلم سريعا لتولكين وتخصصه فى علم اللغات وكيف أصبح بروفسورًا فى جامعة أوكسفورد،، بينما كان يمهد لإحدى مقالاته ارتجل بضعة أسطر عن الهوبيت.

الفيلم ركز على أنه كان بارعًا بكتابة الشعر بعدة لغات منها اللاتينية والفرنسية والألمانية والدنماركية والروسية والسويدية،وكيف أثرت الحياة على «جون ر. تولكين» لإثبات بصمته على عالم الأدب والأوساط الأكاديمية. وأن تولكين يشعر جزئياً بأنه سيرة مختلطة مع طبعة جديدة من مجتمع الشعراء الراحلين، الى جانب الاشارة بوضوح الى الشركة

التى تتطور بين تولكين وزملائه فى المدرسة الملهمة،وهى صداقة ممثلة تمثيلا جيدا، بحيث تكون بمثابة نصف البوصلة العاطفية له فى حياته الأدبية.

الرائع أن المبدعين نيكولاس هولت وليلى كولينز، استطاعا توصيل قصة تولكين وحبيبته إديث. الى جانب نجاح المخرج فى ابراز دور الجانب البصرى لتولكين، ورؤيته المخلوقات والتركيبات المختلفة لعالم الأرض التى بدأت تؤتى ثمارها بينما يتخيلها تولكين هى لمسة لطيفة للغاية، كل ذلك بفضل صور كاروكوسكى الجديدة المبتكرة. نظرًا لأنها تصورات تولكين الأولى لهذه المفاهيم، فإن مظهرها الفريد يساعد فى فصل الجوانب الأكثر شهرة لإبداعات تولكين.مع ابراز دور ويلات الحرب التى الهمت تولكين الطبيعة العاطفية لأعماله.

لم يشر الفيلم الى كيف طور تولكين عمله الذى اعتبر فيما بعد عمله الروائى الأبرز وهو سلسلة Lord of the Rings الذى يعتمد بشكل جزئى على بعض الأساطير الأوروبية القديمة إلى جانب خرائطها وآثارها ولغاتها، وكيف أصدر تولكين الجزء الأول من سلسلته عام 1954 وهو The Fellowship of the Ring فيما أصدر فى العام التالى 1955 كل من The Two Towers وThe Return of the kingحيث شكل الكتاب للقراء عملًا أدبيًا غنيًا بأخبار الجن والعفاريت والأشجار التى تتكلم بالإضافة إلى جميع أنواع المخلوقات الخيالية بما فيها شخصيات السحرة مثل جاندالف والقزم جيملى. ولم يستعرض أيضا أن رواياته نالت نصيبها من الانتقادات من المراجعين والقراء العاديين. الى أن صنفت السلسلتين The Hobbit وLord Of the Rings بين أكثر الكتب شعبية فى العالم، حيث بيع منها عشرات الملايين من النسخ حول العالم، فيما تم إنتاج سلسة سيد الخواتم ضمن سلسلة من الأفلام السينمائية التى حازت شعبية جماهيرية عالية وهى من إخراج بيتر جاكسون وهى من بطولة السير إيان مكيلين فى دور الساحر جاندالف، وإلايجا وود وكيت بلانشيت بالإضافة إلى فيجو مورتينسن، قام المخرج جاكسون بإخراج سلسلة الهوبيت ضمن ثلاثية سينمائية وهى من بطولة مارتن فريمان بدور بيلبو باجينز.

وانتهى الفيلم مشيرا الى وفاة إديث زوجة تولكين فى 29 نوفمبر 1971، وهى فى الثانية والثمانين من عمرها، فدفنها تولكين فى مقبرة وولفركوت بمدينة أكسفورد، ونقش على قبرها اسم «لوثيان» وهو اسم معشوقة خيالية، بطلة إحدى قصص الغرام التى خلدها تولكين فى أعماله. وعندما لحق تولكين بزوجته بعد 21 شهراً فى 2 سبتمبر 1973 دفن معها فى نفس القبر، ونقش أسفل اسمه اسم «بيرين» وهو أمير وعاشق خيالى، خلد تولكين قصة حبه للوثيان.