طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أدعيته بعنوان "مسك المشاعر"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يذكر أن الفنان حسين الجسمي طرح مؤخراً أغنية بعنوان " مهم جداً"، وهي من ألحانه، و كلمات أحمد الصانع، و توزيع حسام كامل، كما حققت الأغنية نجاحا باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا, بعنوان " مهم جداً"، وهي من ألحانه، و كلمات أحمد الصانع، و توزيع حسام كامل، كما حققت الأغنية نجاحا باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا,

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أدعيته "مسك المشاعر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.