بالفيديو.. سيف عامر يطرح ألبوم "ورقة"

طرح الفنان سيف عامر ألبوم بعنوان "ورقة"، عبر قناة نجوم الدار البيضاء الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويضم الألبوم على 12 أغنية هم:

"مشكلتي": كلمات أحمد عاشور، و ألحان سيف عامر، و توزيع منير جعفر.

"ورقة": كلمات محمد الواصف، و ألحان سيف عامر، و توزيع عثمان عبود.

"شجرة": كلمات يوسف السوداني، و ألحان

سيف عامر، و توزيع حيدر كيتارا.

"حداد": كلمات رامي العبودي، و ألحان سيف عامر، و توزيع نور هاشم.

"بلا رجعة": كلمات محمد الواصف، و ألحان سيف عامر، و توزيع باقر نجاح.

"اتقي": كلمات يوسف السوداني، و ألحان

سيف عامر، و توزيع حسام كامل.

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"الشوك": كلمات محمد الواصف، و ألحان سيف عامر، و توزيع حسام كامل.

"غلطان": كلمات أحمد عاشور، و ألحان سيف عامر، وتوزيع باقر نجاح.

"شي خيالي": كلمات محمد الواصف، وألحان سيف عامر، و توزيع أحمد المهندس.

"لون الأبيض": كلمات ضياء الميالي، و ألحان سيف عامر، و توزيع باقر نجاح.

"صبورة": كلمات يوسف السوداني، و ألحان

سيف عامر، وتوزيع حسام كامل.

"نعزي": كلمات عمار محمد، و ألحان سيف عامر، وتوزيع منير جعفر.