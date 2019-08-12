نادر الأتات يطرح “ونطرتك” ويكسر الصورة النمطية للأغنية العربية المصوّرة

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم اللبناني نادر الأتات أغنية جديدة تحمل اسم “ونطرتك” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

لم يكن الأتات قد أعلن عن موعد إطلاق الأغنية ولم يسبق إصدارها بأي حملة دعائية فجاءت بمثابة مفاجأة منه للجمهور ومحبّيه بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهو ما نوّه إليه في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “هالمرة حبيت فاجئكن وعايدكن بأغنية جديدة ونطرتك .. بتمنى الفرح والطاقة الإيجابية اللي فيها يوصلوكن وتنال إعجابكن. فيكن تحضروا الفيديو عبر قناتي على يوتيوب”.

الأغنية ايقاعية تناسب أجواء الصيف والسهرات الشبابية، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، وتختلف إلى حدّ بعيد عن الأغاني التي سبق وقدّمها نادر منذ بداياته والأغنيات السائدة في المنطقة العربية.

اختار نادر الأتات إطلاق الأغنية بفيديو عصري، يسلط من خلاله المخرج عادل سرحان الضوء على شخصيته العفوية وخفّة دمّه في أجواء من الضحك والرقص بمشاركة مجموعة من الراقصين المحترفين ونجل المحلّل السياسي والإعلامي سالم زهران.

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قد يكون أكثر ما يُميّز نادر الأتات عن نجوم جيله، سعيه الدّائم إلى الإختلاف في الأعمال الفنية التي يقدّمها وكسر الصورة النمطية في الإطلالة والأسلوب.

الجدير ذكره أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها واقتحمت بسرعة قياسية قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا.

لمشاهدة فيديو أغنية “ونطرتك”: