رسالة قاسية من زوج أنغام لنجلها

متابعة بتجــــــــــرد: وجّه الموزّع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، رسالة حب صادقة إلى نجله مالك، ووصفه بالغيث، لافتاً إلى حبه الصادق بلا مصلحة أو مساومة.

وعبر حسابه الشخصي على “انستغرام”، نشر ابراهيم صورة جمعته بنجله، وكتب: “وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ… أنا مؤمن إن “الغيث” مش شرط يبقى مال في زنقة ولا دواء في مرض أو غيرهم من الإبتلاء، أحيانا تبقى في عز نجاحك أو عز سترك أو في أحسن حال، لكن يخنقك تطفل البشر (هتعرفوهم من تعليقاتهم بيتهموك وبيحاكموك والعيب ماليهم) واستباحوا ذبحك يومياً متأثرين “بأقلام” ومواقع ملاكي ولجان وهمية بتزيف الحقايق”.

وأكمل: “بس عشان ربك “لطيف خبير” جعل الغيث يأتي على هيئة “ابن جدع”! ابن “حساس” وعنده ذوق، مجرد يحس انك مضغوط ومداري حزنك ورا ابتسامتك قوام يقويك بحضن صادق “بلا اي مصلحة ومساومة”، ومش محتاج يعرف الناس ولا يعمل نمره لانه بيحبك ويحبلك السعادة بس، ولما يحس ان الدنيا جاية عليك عمره ما يبقى “حِمل” بالعكس يساندك و”يفتخر بيك” ويحبك بكل عيوبك ولا عمره يتأثر رغم انه بيشوف وبيقرا وبيزعل ويناقش ويستفسر لكن (عارف حدوده)”.

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وأَضاف: “ابني مالك صحيح 8 سنين.. بس بس واعي وأجدع من “عيال” شايلين بطاقة”.

واختتم رسالته: “أنا بكمل بطاقة الحب دي مشواري ومفيش حاجة بتوقفني طول ما (ولادي في حضني) بالعند في المزايدين المتطفلين.. مالك انت اجمل “غيث” من ربنا”.

وما كتبه ابراهيم أثار جدلاً بين المعلقين إذ اعتبر البعض أنّه يُلمح إلى نجل أنغام العشريني الذي أطلق تصريحات قاسية ضده، وقال إنه يحتقره وأنه وشقيقه حب والدتهما (أنغام) الحقيقي وليس المؤقت”، وفق تعبيره.