شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ازدحام واقبال كثيف على فيلم "الفيل الأزرق 2" فى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، إقبال كثيف أدى إلى ازدحام شديد على شباك التذاكر بسينمات وسط البلد فى ثانى أيام عيد الأضحىي، خاصة بعد الإيرادات التى حققها امس الأحد ما يقرب من 4 مليون جنيه، وبذلكا لأمر أقترب من تجاوز إجمالى ايراداته 60 مليون جنيه منذ طرحه من 17 يوم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى بعض السينمات بتقنية الـ 4D..

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، وتونس أيضاً مع انطلاق العيد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

































Advertisements































































