فن ومشاهير

رشا نحاس تمثل فلسطين فى مهرجان فيزا فور ميوزيك بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الفلسطينية رشا نحاس لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى بلاد المغرب، إبان مشاركتها فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان فيزا فور ميوزيك، الذى تحتضنه العاصمة المغربية الرباط بدءًا من 20 نوفمبر المقبل.

رشا المنطلقة من قلب مدينة حيفا فى الأراض المحتلة، حققت انتشارًا جماهيريًا فى القارة العجوز بجولة حفلاتها الأوروبية المستمرة، وتتكل فى معظم أغانيها على الغناء باللغة الإنجليزية، مع شهرتها فيما مضى بأولى أغانيها العربية "مين بنت صغيرة"، وأطلقت أول ألبوماتها "Am I"، وضم 4 أغنيات.

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وتضع نحاس لمستها الغنائية فى مستهل الموسم السادس من المهرجان المغربى المصنف كسوق ومنتدى موسيقى عالمى يجمع مختلف رواد مجال الموسيقى العالمية فى مكان واحد، سواء من فنانين وموسيقيين ومديرى مهرجانات لتبادل الخبرات والتسويق الفنى، ويحتضن هذا العام أكثر من عشرين حفلة موسيقية من مختلف دول أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويشهد مشاركة مصرية وحيدة لفرقة الميناء السكندرية، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام متتالية.

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