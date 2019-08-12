شكرا لقرائتكم خبر عن "دنيا".. الأردنية هيفاء كمال تطلق أول كليب anime عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خمس سنوات من ظهورها، قررت المطربة الأردنية هيفاء كمال إعادة إحياء واحدة من أقدم وأوائل أغانيها، على طريقة الفيديو كليب، ولكن اتخذت خلاله مسارًا مختلفًا عن المعتاد بتقديمها بتقنية الـ anime أو الرسوم المتحركة اليابانية المعروفة باسم "انمي"، في أول تجربة من نوعها في كليبات العالم العربي.

"دنيا" بكسر الدال، اسم الأغنية الرئيسية في ألبوم هيفاء كمال الأول والذى ظهر للنور عام 2014، قررت إعادة إطلاقها من جديد بنفس الطابع الموسيقى والغنائي الذى تعاونت خلاله مع الفنان والموسيقي علاء وردي، ولكن على طريقة الـ anime، ليظهر الكليب وكأنه مقاطع مصورة من مسلسل انمي ياباني معروف ولكنه مرسوم بالكامل بأيدي فنان أردنى يدعى هلال عاشور.