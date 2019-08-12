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شكرا لقرائتكم خبر عن "دنيا".. الأردنية هيفاء كمال تطلق أول كليب anime عربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خمس سنوات من ظهورها، قررت المطربة الأردنية هيفاء كمال إعادة إحياء واحدة من أقدم وأوائل أغانيها، على طريقة الفيديو كليب، ولكن اتخذت خلاله مسارًا مختلفًا عن المعتاد بتقديمها بتقنية الـ anime أو الرسوم المتحركة اليابانية المعروفة باسم "انمي"، في أول تجربة من نوعها في كليبات العالم العربي.
"دنيا" بكسر الدال، اسم الأغنية الرئيسية في ألبوم هيفاء كمال الأول والذى ظهر للنور عام 2014، قررت إعادة إطلاقها من جديد بنفس الطابع الموسيقى والغنائي الذى تعاونت خلاله مع الفنان والموسيقي علاء وردي، ولكن على طريقة الـ anime، ليظهر الكليب وكأنه مقاطع مصورة من مسلسل انمي ياباني معروف ولكنه مرسوم بالكامل بأيدي فنان أردنى يدعى هلال عاشور.
وبدأت هيفاء انطلاقتها الغنائية للعام الجاري بإعادة إحياء رائعة ام كلثوم "حب إيه" على طريقة الريميكس بالموسيقى الإلكترونية، بعد وضعها مسك الختام على العام المنصرم بإطلاق ميني ألبوم "إلكترونيك دانس ميوزيك، والذي ضم فى جعبته 5 أغنيات، بـ5 شخصيات، واختارت له اسمًا غريبًا فى مسماه وفي نفس الوقت يعبر بكل مباشرة عن حالته الموسيقية، المتكلة بالأساس على إعادة تقديم مقتطفات من أشهر أغانيها القديمة مع مزيج من الفلكلوريات الشهيرة بتوزيع موسيقي إلكتروني، يعتمد على تيمة الموسيقى الإلكترونية.
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