شكرا لقرائتكم خبر عن BBC تستعيد لقطات "تومى شيلبي" فى Peaky Blinders قبل عرض الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت شبكة قنوات BBC الإنجليزية، على تذكير مشاهديها وعشاق السلسلة الشهيرة Peaky Blinders، بإبرز لقطات بطل المسلسل كيليان مورفى صاحب شخصية "تومى شيلبي" رئيس العصابة الأشهر فى شوارع لندن، قبل عرض الموسم الجديد المقرر له يوم 25 أغسطس الجارى.

ونشرت الشبكة الإنجليزية مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية بمخلف مواقع السوشيال ميديا، يضم لقطات ظهور "تومى" منذ الموسم الأول وحتى الموسم الرابع الذى خاض فيه أكبر معاركه مع "لوكا تشانجريتا" أحد قادة عصابات المافيا الايطالية فى ثلاثينات القرن الماضى.

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وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.