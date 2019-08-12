Aug 12, 2019
كانت نهاية الأسبوع الماضي للنجم ماهر حافلة بالحفلات الصاخبة والناجحة جداً، فبين “صيف” وallure ومهرجان “عين الخروبة” في المتن تابع ماهر أكثر من ستة آلاف شخص من مختلف المناطق اللبنانية عوضاً عن سهراته الأسبوعية في ملاهي التايغا في بيروت والبترون ولا تايغا resort.
هذا وما زالت أغنية ماهر الاخيرة ‘إنتِ هيّ’ تحقق نجاحاً ممتازاً بين عشاق جمهور السهر، وهي من كلمات وألحان ماهر نفسه، توزيع Vox Box، وانتاج تايغا. وصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة هيفا الفقيه التي قدمت ماهر بطريقة عصرية وجريئة وقريبة من عنصر الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- الآلاف يحاصرون ماهر في أقوى حفلات نهاية الاسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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