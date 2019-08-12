شكرا لقرائتكم خبر عن بـ "الكاش مايوه".. منة فضالى تقضى عيد الأضحى على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها بـ "الكاش مايوه" أثناء تواجدها على البحر أثناء استمتاعها بأجواء الصيف فى الساحل الشمالى، وذلك عبر صفحتها على فيس بوك وإنستجرام وتويتر.

وعلقت منة فضالى على الصور قائلة: "والسعادة لا تأتي إلا عندما نعتقد أنها ستنجح"، ونالت الصور استحسان جانب كبير من متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور عبر التعليقات حين أبدوا إعجابهم بتلك الصور.

جدير بالذكر أن منة فضالى اعتذرت مؤخرًا عن القيام ببطولة "جوازة مرتاحة" بسبب انشغالها بأعمال أخرى وفقاً لتصريحاتها آنذاك، لتلعب دور البطولة الفنانة ريم البارودي.

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