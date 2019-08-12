"الرجل الخشبى".. طارق أبو كويك يقدم سهرة "إكوستيك" فى عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى والمغنى الأردنى طارق أبو كويك الشهير بلقب "الفرعى" لإحياء أجدد حفلاته الغنائية فى العاصمة الأردنية عمان، عبر سهرة موسيقية على طريقة الإكوستيك، في تمام التاسعة مساء الخميس 22 أغسطس، ويتغنى بمقتطفات من ألبومه الأخير "الرجل الخشبي"، مع لمحات من ألبومه السابق "صوت من الخشب". Advertisements الفرعى مغنٍّ وملحنٌ وموسيقى مستقل أردنى من أصول فلسطينية، وضع بصمته فى عدد من التجارب الموسيقية البارزة فى وسط الموسيقى البديلة العربية، منها الباند الأردنى المربع، ومشاركته فى فرقة "زمن الزعتر"، وحتى وضعه حجر أساس فرقة الدبكة الفلسطينية الأشهر بلمستها الإلكترونية "السبعة وأربعين"، ورغم انشغاله الدائم معهم فى جولاته بين الأردن وأوروبا وبريطانيا، يتفرغ من وقت لآخر لمشواره الموسيقي المنفرد بمشروع "الفرعى".

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