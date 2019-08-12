شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حلم أمينة خليل منذ طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت أمينة خليل ذكرياتها من خلال صورها مع ​شريهان​.

وأكدت أمينة خليل خلال لقائها فى برنامج " studio1"، المذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى، أن حلم من أحلام حياتها أن تقدم فوازير رمضانية تماماً مثل الفوازير التي قدّمتها شريهان سابقاً.

ومن ناحية أخرى تستأنف أمينة خليل تصوير مشاهدها فى فيلم "لص بغداد"، مع النجم محمد إمام بعد أجازة عيد الأضحى الحالى، وتقدم لأول مرة دور الأكشن حيث تجسد شخصية شريرة ورئيسة عصابة المافيا ولديها عدد كبير من الجيش.

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ويشارك في بطولة "لص بغداد" فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن، من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج "سينرجي".