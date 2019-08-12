شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الجهينى:انشغالى بـ"الخلية" وراء تأخر الجزء الثانى من"ولاد رزق" 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست صلاح الجهينى إن تأخر "أولاد رزق2" يرجع لإنشغاله بكتابة فيلم "الخلية" الذي استغرق وقتا كبيرا جدا في الكتابة وأيضا للوقت الكبير الذي استغرقه "أولاد رزق2" كتابيا وتصويرا، مع اتباع خطة ممنهجة في إنتاج الأفلام.

وقال: كنا نفضل عدم تقديم الجزئين متتابعين ففضلنا تقديم الجزء الأول فقط ثم "الخلية" ثم الجزء الثاني من "أولاد رزق" جميعها ظروف جعلت الفيلم يخرج بعد قرابة الأربع سنوات، ولكنه فيلم رائع وسوف ينال إعجاب الجمهور الذي أنتظره كل ذلك الوقت.

وحقق فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى ، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليوناً و400 ألف جنيه ، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم ، وسجل "ولاد رزق 2"، ومنذ طرح الفيلم فى شباك التذاكر تتزايد ايراداته يومياً من 3 ملايين جنيه حتى 8 ملايين جنيه.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.