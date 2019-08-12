ياسر الطوبجى لمصراوي: حلمي رشحني لـ"خيال مآتة".. وبيننا كيميا ورحلة كفاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

وصف الفنان ياسر الطوبجى، تجربته في "خيال مآتة" بأن لها طابع خاص بالنسبة له، موضحًا أن أحمد حلمي هو من رشحه للدور "كلمني حلمي على التليفون، وقالي فيه حاجة وهنبقى مع بعض فيها كالعادة، وربنا ما يقطعلنا عادة ودايمًا يا رب مع بعض".

وقال الطوبجى، في لمصراوى، إنه "يجسد شخصية صاحبه الساذج، فحلمي يلعب شخصيتين في الفيلم دور رجل كبير في السن ودور الحفيد، وهو صديق الحفيد الذي يستعين به الجد في المهمة، نظرًا لوجود شبه كبير بينهما، فيستعين الحفيد بأصدقاءه وجيرانه في المهمة التي كلفه به جده".

وتابع: "تجمعني كيميا مع أحمد حلمي في الشخصيات التى نقدمها معًا والتى تخرج منا كوميديا لوحدها، ففي فيلم "لف ودوران" كانت مشاهد العمل ارتجالية، بينما "خيال مآتة" فلا يعتمد على الارتجال".

وأوضح، أن مسيرته الفنية مع حلمي تعد رحلة كفاح، موضحًا أن حلمي والمخرج خالد مرعى من أوائل الناس الذين عمل معهم، ولهم فضل كبير عليه، "وأي حد فيهم يكلمنى عن حاجة، من المستحيل أتأخر عنه".

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واستكمل: "حلمى دايمًا بالنسبالى أخ وصديق وشخصية محترمة جدًا علي المستوى الإنساني وبتعامل معاه على إنه أخويا الكبير مش حد عادى، وهو والمخرج خالد مرعي جابونى من الإعلانات للتمثيل، وشاركت معاه في عدة أعمال منها "أسف على الإزعاج" و"عسل اسود" و"بلبل حيران" و"لف ودوران" و"خيال مآتة".

وأضاف: استفدت كثيرًا من تجربتى مع حلمي في"خيال مآتة"، كتوثيق الارتباط الفنى الذى يجمعنى بحلمي من خلال الكوميديا التى نقدمها في كل مشهد نظهر فيه أمام الجمهور، والارتباط الفنى بين شخصيتين فنيتين موجود أيضًا في هوليود، وهو ما يجعل الجمهور ينتظر رؤية شخصيتين ما مع بعض، بالإضافة الي أن العمل مع حلمى يعد نجومية كبيرة لوحدها، والمشهدين اللي قدمتهم في "عسل اسود" الناس دايمًا فاكراني بيهم في كل مكان أروحه.

فيلم"خيال مآتة"، بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.