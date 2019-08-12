وفاء الكيلانى تعزي "السعدنى": "ربنا يرحمها.. شد حيلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر: حرصت الإعلامية وفاء الكيلانى، علي تقديم واجب العزاء للفنان أحمد صلاح السعدنى فى وفاة طليقته. وكتبت الكيلانى، عبر حسابها على"تويتر" قائلة: "البقاء لله يا أحمد.. ربنا يرحم أمل ويسكنها الجنة إن شاء الله.. ويصبرك ويصبر أولادك ويخليهملك.. شد حيلك". يذكر أن، طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم أولاده، رحلت عن عالمنا، الجمعة الماضية، بعد تعرضها لسكتة قلبية.

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