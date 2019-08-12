نرمين الفقي من أمام البحر: "العيد فرحة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تقضى الفنانة نرمين الفقي، إجازة عيد الأضحى، بأحد الشواطئ المصرية، بصحبة أسرتها وصديقاتها.
ونشرت نرمين، صورًا لها من أمام البحر مرتدية الملابس الصيفية في ثاني أيام العيد، وذلك عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "العيد فرحة، ربنا يسعد الجميع".
يذكر أن، مسلسل "أبو العروسة" شارك في بطولته نرمين الفقي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين منهم: سيد رجب، وسوسن بدر، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح وميدو عادل وكارولين عزمي، وأماني كمال، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.
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