خاص| "مكتوبلى أغنيلك" تودع الإسكندرية منتصف سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستمر عرض مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" لشيرين وإيمان البحر درويش بالإسكندرية حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأكد عبد المنعم محمد، مخرج العمل لـ"الخليج 365"، أن أبطال المسرحية سينتقلون إلى القاهرة لمواصلة العروض بمسرح البالون، المحطة الثانية المحددة للمسرحية بعد العرض الأول لها في الإسكندرية.

"مكتوبلي أغنيلك" تعرض حاليًا على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، من إنتاج فرقة تحت ١٨ بقيادة الفنان وليد طه.