منة شلبي بصحبة والدتها: "أغلى واحدة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة منة شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة زيزي مصطفى.

وعلقت: "العيد فرحة، وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا بخير وسعادة وصحة، كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة، وكل سنة وإنتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم".

يذكر أن منة شلبي تستعد حاليًا لعرض أحدث أفلامها "خيال مآتة"، وهو من بطولة أحمد حلمي، بيومي فؤاد، ومن إخراج خالد مرعي.