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تراند اليوم : موجة سخرية.."روزمة دولارات" عيدية بولند لابنتها...

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سادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إهداء الإعلامية الكويتية حليمة بولند روزمة من الدولارات كعيدية لابنتها .
وتعرضت بولند لهجوم كبير واتهامات بحب الاستعراض والإساءة لمشاعر الفقراء بسبب الفيديو، الذي نشرته على صفحتها الخاصة عبر سناب شات .
وظهرت بولند في الفيديو وهي تعايد ابنتيها بمبلغٍ مالي كبير، الأمر الذي استفز الكثير من المتابعين الذين اعتبروا أنها تملك عقلا ماديا.
 وتساءل النشطاء: هل هذا تعويض نهاية خدمة أم معايدة لبناتك.. فيما اتهمها آخرون باستغلال بناتها لاستعراض البذخ المادي.
بينما علقت بولند على الفيديو قائلة: "كله مسافره، ومامداني اصرف عيادي بالدينار الكويتي توهقت".

 

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