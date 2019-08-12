تراند اليوم : موجة سخرية.."روزمة دولارات" عيدية بولند لابنتها...

سادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إهداء الإعلامية الكويتية حليمة بولند روزمة من الدولارات كعيدية لابنتها .

وتعرضت بولند لهجوم كبير واتهامات بحب الاستعراض والإساءة لمشاعر الفقراء بسبب الفيديو، الذي نشرته على صفحتها الخاصة عبر سناب شات .

وظهرت بولند في الفيديو وهي تعايد ابنتيها بمبلغٍ مالي كبير، الأمر الذي استفز الكثير من المتابعين الذين اعتبروا أنها تملك عقلا ماديا.

وتساءل النشطاء: هل هذا تعويض نهاية خدمة أم معايدة لبناتك.. فيما اتهمها آخرون باستغلال بناتها لاستعراض البذخ المادي.

بينما علقت بولند على الفيديو قائلة: "كله مسافره، ومامداني اصرف عيادي بالدينار الكويتي توهقت".