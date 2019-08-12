أحمد فلوكس يوجه رسالة نارية لأحمد عز

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة للنجم أحمد عز، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد أزمته مع الفنانة زينة.

وعلق الفنان أحمد فلوكس قائلاً: "حق الله ... الراجل ده انا اشتغلت معاه .. جدع في حاله و مركز في شغله بس و

".

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يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك مؤخراً النجم أحمد عز في فيلم "الممر"، من تأليف أمير طعيمة، و إخراج شريف عرفة،

و بطولة كل من إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، الحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبد العظيم.