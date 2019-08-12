كريم محسن يزيح الستار عن ألبومه الجديد "قابل بقى"

كشف الفنان كريم محسن عن ألبومه الجديد بعنوان "قابل بقى"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، ومن المقرر طرح الألبوم يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري. ويضم الألبوم 14 أغنية و هم: "حبيبي أنا"، "الفرصة مش سعيدة"، "تاتا تاتا"، "فجأة اختفت"، "عمري ليها"، "شكراً لخدماتك"، "ماحكيتلكيش عنها"، "تعيش وتسيب"، "غالي"، "قابل بقى"، "زعلان"، "لسه حبيبي بستناك"، "بلاش تتعشم"، "مبروك". حبيبي بستناك"، "بلاش تتعشم"، "مبروك". Advertisements يذكر أن الفنان كريم محسن طرح سابقًا أغنية بعنوان "إتأكد"، وهي من كلمات أحمد جابر، و ألحان محمد شحاتة، و توزيع محمد شفيق، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر موقع السوشيال ميديا.

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