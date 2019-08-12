بالصور.. رامي صبري يوجه رسالة لمروان محسن وزوجته

وجه الفنان رامي صبري رسالة لكابتن مروان محسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد حفل زفافه أمس. أمس. وعلق الفنان رامي صبري قائلاً: "ألف مبروك كابتن مروان محسن وعروستك الله يسعدكم". يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخراً ألبومه بعنوان "فارق معاك"، و يضم الألبوم على 12 أغنية، من أبرزهم: "أنا بابا، حاول تنسانى، هو في كده، صعبان عليا، وعجبى". Advertisements

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