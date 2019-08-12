واما.. يطرح ثالث أغاني ألبومه "الله ع الجمال"

طرح واما باند ثالث أغاني ألبومه بعنوان "الله ع الجمال"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب"، و هي من كلمات هاني رجب، و ألحان مديح محسن، و توزيع نادر حمدي.

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يذكر أن واما باند يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "الصيف ابتدى"، و من أبرز أغاني الألبوم:"الله ع الجمال"، و "شمس بحر".