من داخل حمام السباحة.. منة شلبي توجه رسالة لوالدتها

احتفلت الفنانة منة شلبي مع والدتها بعيد الأضحى المبارك، حيث نشرت صورة تجمعها بها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت الفنانة منة شلبي رسالة لوالدتها الفنانة القديرة زيزي مصطفى قائلة:"العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا

بخير وصحة وسعادة.. كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة وكل سنة وإنتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم".

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يذكر أن الفنانة منة شلبي تشارك في بطولة فيلم "خيال مآتة"، وهو من تأليف

عبدالرحيم كمال، و إخراج خالد مرعي، وبطولة أحمد حلمي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، محمود الليثي، إنعام سالوسة، حمدي المرغني، هشام ماجد.