احتفلت الفنانة منة شلبي مع والدتها بعيد الأضحى المبارك، حيث نشرت صورة تجمعها بها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
ووجهت الفنانة منة شلبي رسالة لوالدتها الفنانة القديرة زيزي مصطفى قائلة:"العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوابخير وصحة وسعادة.. كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة وكل سنة وإنتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم".
يذكر أن الفنانة منة شلبي تشارك في بطولة فيلم "خيال مآتة"، وهو من تأليفعبدالرحيم كمال، و إخراج خالد مرعي، وبطولة أحمد حلمي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، محمود الليثي، إنعام سالوسة، حمدي المرغني، هشام ماجد.
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل حمام السباحة.. منة شلبي توجه رسالة لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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