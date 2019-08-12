بالصور.. محافظ البحر الأحمر يشهد عرض "ولاد البلد" بحضور ٤٠٠٠ متفرج

شهد اللواء دكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأحد الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، العرض المسرحي "ولاد البلد"، و ذلك في تمام الثامنة مساءً، بممشى النصر السياحي في مدينة الغردقة وسط حضور جماهيري كثيف تخطى الـ٤٠٠٠ متفرج.



قد بدأت خطة تجوال "ولاد البلد"، بالمحافظات في نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك طبقًا لخطة تجوال البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠،

و التي أعلنها ضمن مبادرة مسرح التجوال و المواجهة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والتي تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث.

جدير بالذكر أن "ولاد البلد"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، و يتناول العرض قضايا عدة، من خلال لوحات

فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، ويقوم بالبطولة كل من: محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.