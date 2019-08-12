محمد رمضان يحيى حفل غنائي في بورتو مارينا

يحيى النجم محمد رمضان حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس من الشهر الجاري، في جولف بورتو مارينا، بالساحل الشمالي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً، بسعر تذاكر 200 جنيهًا،

و 500 جنيهًا، 750 جنيهًا، 1000 جنية.

يذكر أن النجم محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم "الكنز 2"، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل

من محمد سعد، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، هيثم أحمد زكي، أحمد رزق، أحمد صيام، نهى عابدين، رمزي لينر، أحمد مالك، محمد محمود عبدالعزيز، سارة عبدالرحمن، الشحات مبروك، جمال عبد الناصر، جميل برسوم، محيي إسماعيل، عبدالعزيز مخيون.