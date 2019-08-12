فن ومشاهير

ملاذ تحتفل مع جمهورها في ساقية الصاوي سبتمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 تحتفل فرقة "ملاذ" مع جمهورها يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر من الشهر المقبل، على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، ومن

المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً بسعر تذكرة 57 جنيهًا.

 يشار إلى أن ملاذ باند تستعد لطرح ألبومها المقبل، والذي لم يتم تحديد اسمه، و من المقرر أن يحتوي الألبوم على عدد من أغاني الروك العربي، ومن أبرزها: "فكرك"، و "سابع سما".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملاذ تحتفل مع جمهورها في ساقية الصاوي سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا