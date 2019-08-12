ملاذ تحتفل مع جمهورها في ساقية الصاوي سبتمبر المقبل

تحتفل فرقة "ملاذ" مع جمهورها يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر من الشهر المقبل، على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، ومنالمقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً بسعر تذكرة 57 جنيهًا.
يشار إلى أن ملاذ باند تستعد لطرح ألبومها المقبل، والذي لم يتم تحديد اسمه، و من المقرر أن يحتوي الألبوم على عدد من أغاني الروك العربي، ومن أبرزها: "فكرك"، و "سابع سما".
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