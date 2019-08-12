بالصور.. تجهيزات حفل عمرو دياب وأسعار التذاكر

بدأ منظمين حفل النجم عمرو دياب بالتجهيزات النهائية متوقعين أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا ضخمًا.
كما تم الإعلان عن أسعار التذاكر التي تراوحت بين الفئة السيلفر بـ 500 جنيه، والفئة الجولد 800 جنيه، وفئة vip بمبلغ 1000 جنيه،أما الفئة الأخيرة "لوج" بسعر 2000 جنيه.
ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس من الشهر الجاري، بمدينة العلمين في الساحل الشمالي.
يذكر أن النجم عمرو دياب يستعدلطرح ألبومه بعنوان "أنا غير"، و يتعاون من خلاله مع عدد ضخم من الشعراء، والملحنين، والموزعين من بينهم: "أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، أسامة مصطفى، عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، محمد رحيم، مدحت العدل، حميد الشاعري، أسامة الهندي.
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