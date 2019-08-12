متابعة بتجــــــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن دوقة ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري يريدان تغيير الصورة النمطية للمرأة والتي تقضي أن تكون نحيفة لتصنّف بالجميلة.
وبحسب موقع مجلة GALA، فإن ميغان تريد استعادة وزنها الأساسي ولكن من دون استعجال، وأشارت إلى أنها لم تمارس الرياضة بعد الحمل حتى الآن بل تكتفي حالياً بممارسة اليوغا والتأمل في مكان إقامتها.
وجاء هذا التصريح بعد انتشار إعلانات تستخدم صورة الدوقة للترويج لأقراص منحفة.
والجدير ذكره، أنه سيتم ملاحقة المواقع التي تنشر الإعلانات الترويجية بحسب مصدر مقرّب من العائلة الملكية في بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل لم تستعد وزنها الأساسي بعد الولادة.. وما قصّة الأقراص المنحّفة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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