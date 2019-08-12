عارضة أزياء عالمية نسخة طبق الأصل عن نادين نسيب نجيم

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من دون مكياج كانت قد نشرتها مؤخراً، وأُرفقت بصورة لعارضة الأزياء الشهيرة آشلي غراهام. نُشير إلى أن صورة آشلي غراهام نشرتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على انستغرام. واللافت الشبه الكبير بين آشلي ونادين خصوصاً لناحية العينين والشفاه.

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