بعد انفصالها عن زوجها.. صور مثيرة لمايلي سايرس مع صديقتها

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت مجموعة من الصور للنجمة العالمية مايلي سايرس برفقة صديقتها كايتلن كارتر بوضعية مثيرة للجدل.

وفي التفاصيل، فقد التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً للنجمة وهي تُقبل كايتلن على متن يخت خلال عطلة في كومو بإيطاليا.

نُشير إلى أن هذه الصور أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع الأخبار العالمية خصوصاً بعد انفصال النجمة عن زوجها ليام هيمسورث، بعد علاقة حبّ دامت 10 سنوات و8 أشهر على زواجهما.