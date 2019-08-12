- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت مجموعة من الصور للنجمة العالمية مايلي سايرس برفقة صديقتها كايتلن كارتر بوضعية مثيرة للجدل.
وفي التفاصيل، فقد التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً للنجمة وهي تُقبل كايتلن على متن يخت خلال عطلة في كومو بإيطاليا.
نُشير إلى أن هذه الصور أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع الأخبار العالمية خصوصاً بعد انفصال النجمة عن زوجها ليام هيمسورث، بعد علاقة حبّ دامت 10 سنوات و8 أشهر على زواجهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها عن زوجها.. صور مثيرة لمايلي سايرس مع صديقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.